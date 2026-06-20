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Мошенники начали предлагать доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже - РИА Новости, 20.06.2026
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01:13 20.06.2026
Мошенники начали предлагать доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже

"Мошеловка": мошенники предлагают доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже через соцсети и мессенджеры.
  • Жертвам сообщают о возможности купить криптовалюту за рубли по фиксированному курсу ЦБ через якобы специальный «закрытый шлюз», который на деле является фишинговым сайтом.
  • Московская биржа проводит все официальные торги и тесты строго через лицензированных российских брокеров, список которых можно проверить на сайте Банка России.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам в соцсетях и мессенджерах получить доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Инвесторам и обычным гражданам в соцсетях и мессенджерах приходит таргетированная реклама или личные сообщения от лиц, представляющихся "аккредитованными брокерами Мосбиржи"... или "техническими партнерами торговой площадки", - рассказали там.
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"Жертве сообщают, что Московская биржа запустила тестовые стенды для торгов топ-5 криптовалют и у нее есть уникальный шанс купить ликвидную криптовалюту за рубли по фиксированному курсу ЦБ", - уточнили в "Мошеловке".
Там отмечают, что если человек покупается на эту уловку, то ему присылают ссылку на якобы специальный "закрытый шлюз" для доступа к торгам. Однако это обычный фишинговый сайт, на котором при вводе данных инвестор потеряет свои средства.
В "Мошеловке" советуют никогда не принимать поспешных инвестиционных решений под давлением обещаний высокой доходности и ограниченного времени. "Московская биржа проводит все официальные торги и тесты строго через лицензированных российских брокеров, список которых можно проверить на сайте Банка России", - уточнили там.
Также в "Мошеловке" напоминают, что никаких "закрытых шлюзов" со сверхвыгодными фиксированными курсами ЦБ для случайных физических лиц в мессенджерах не существует.
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