Мошенники начали предлагать доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже через соцсети и мессенджеры.

Жертвам сообщают о возможности купить криптовалюту за рубли по фиксированному курсу ЦБ через якобы специальный «закрытый шлюз», который на деле является фишинговым сайтом.

Московская биржа проводит все официальные торги и тесты строго через лицензированных российских брокеров, список которых можно проверить на сайте Банка России.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам в соцсетях и мессенджерах получить доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Инвесторам и обычным гражданам в соцсетях и мессенджерах приходит таргетированная реклама или личные сообщения от лиц, представляющихся "аккредитованными брокерами Мосбиржи "... или "техническими партнерами торговой площадки", - рассказали там.

"Жертве сообщают, что Московская биржа запустила тестовые стенды для торгов топ-5 криптовалют и у нее есть уникальный шанс купить ликвидную криптовалюту за рубли по фиксированному курсу ЦБ ", - уточнили в "Мошеловке".

Там отмечают, что если человек покупается на эту уловку, то ему присылают ссылку на якобы специальный "закрытый шлюз" для доступа к торгам. Однако это обычный фишинговый сайт, на котором при вводе данных инвестор потеряет свои средства.

В "Мошеловке" советуют никогда не принимать поспешных инвестиционных решений под давлением обещаний высокой доходности и ограниченного времени. "Московская биржа проводит все официальные торги и тесты строго через лицензированных российских брокеров, список которых можно проверить на сайте Банка России", - уточнили там.