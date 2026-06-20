Посол России назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ

КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Молдавия совершает стратегическую ошибку, отказываясь от рынка стран СНГ и при этом не имея пока никаких гарантий от Евросоюза, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.