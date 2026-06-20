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Посол России назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ - РИА Новости, 20.06.2026
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03:17 20.06.2026
Посол России назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ

Посол Озеров назвал стратегической ошибкой отказ Молдавии от рынка СНГ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров считает, что отказ от рынка стран СНГ является стратегической ошибкой Молдавии.
  • Олег Озеров отметил, что у Молдавии нет гарантий от Евросоюза относительно поддержки заявки на вступление и равных условий доступа на рынки ЕС.
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Молдавия совершает стратегическую ошибку, отказываясь от рынка стран СНГ и при этом не имея пока никаких гарантий от Евросоюза, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
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"Молдавия заявляет о выходе из СНГ, тем самым она ставит под вопрос возможность работы в рамках зоны свободной торговли и других механизмов СНГ, которые предоставляли определенные привилегии для Республики Молдова. И это уже не наш вопрос. Мы не выступали инициаторами этого. Это инициатива Молдавии, которая, на наш взгляд, совершает стратегическую ошибку", - сказал Озеров.
Российский посол отметил, что стратегическая ошибка заключается еще и в том, что Европейский союз на данный момент не дал Молдавии никаких гарантий.
"Молдавия не имеет пока никаких гарантий от Евросоюза, что ее заявка на вступление в это объединение будет поддержана, и более того, что ее товары, которые она производит, будут находить своего потребителя. И вообще допуск будет обеспечен на равных условиях с другими к рынкам ЕС, которые действительно большие, объемные, но там очень много высокого уровня конкуренции со стороны других стран", - подчеркнул Озеров.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
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