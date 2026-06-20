Додон опасается, что Кишинев может легализовать однополые браки

КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Власти Молдавии могут "взять под козырек" и на поводу у ЕС пойти на легализацию однополых браков, оппозиция не должна этого допустить, заявил РИА Новости лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, социалисты не согласны с этим. "Мы категорически этого не можем допустить. Понятно, что парламентское большинство пока что у них. Но я хочу напомнить, что у нас 95% населения православные люди, поэтому мы категорически выступаем против продвижения ЛГБТ*-сообществ в Молдове", - подчеркнул политик.