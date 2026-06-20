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Додон опасается, что Кишинев может легализовать однополые браки - РИА Новости, 20.06.2026
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14:04 20.06.2026 (обновлено: 14:05 20.06.2026)
Додон опасается, что Кишинев может легализовать однополые браки

Додон: власти Молдавии могут пойти на легализацию однополых браков

© Sputnik / Mihai CarausИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии могут пойти на легализацию однополых браков под влиянием ЕС.
  • С 14 по 21 июня в Кишиневе проевропейские движения и партии, включая правящую "Действие и солидарность", анонсировали акции в поддержку ЛГБТ.
  • Партия социалистов организовала в Кишиневе Марш семьи, в котором, по словам Додона, приняло участие около 3 500 человек.
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Власти Молдавии могут "взять под козырек" и на поводу у ЕС пойти на легализацию однополых браков, оппозиция не должна этого допустить, заявил РИА Новости лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон.
В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, в том числе в воскресенье планируется марш. На рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе, Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов. В субботу Партия социалистов организовала в Кишиневе Марш семьи. По словам Додона, в нем приняло участие около 3 500 человек.
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"Последний год активизировалась со стороны властей поддержка ЛГБТ*-движений, маршей. И, мы видим, что они пытаются вывести это на другой уровень. С учетом того, что наши молдавские власти берут под козырек все, что говорит Брюссель, Европейский Союз, я не исключаю, что они могут пойти и на крайние меры, такие как регистрация однополых браков и так далее", - сказал Додон.
По его словам, социалисты не согласны с этим. "Мы категорически этого не можем допустить. Понятно, что парламентское большинство пока что у них. Но я хочу напомнить, что у нас 95% населения православные люди, поэтому мы категорически выступаем против продвижения ЛГБТ*-сообществ в Молдове", - подчеркнул политик.
Оппозиционные партии Молдавии регулярно подвергают критике политику действующего прозападного правительства, указывая на искусственное навязывание обществу чуждых ценностей. Представители Партии социалистов ранее неоднократно выступали с инициативами по законодательной защите традиционного института семьи от влияния извне.
Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ* в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.
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