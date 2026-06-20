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Мюзикл "Легенда ветров" получил спецноминацию президента "Золотой Маски" - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:28 20.06.2026 (обновлено: 21:29 20.06.2026)
Мюзикл "Легенда ветров" получил спецноминацию президента "Золотой Маски"

Мюзикл "Легенда ветров" получил специальную номинацию президента "Золотой Маски"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения театральной премии "Золотая маска"
Церемония вручения театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Церемония вручения театральной премии "Золотая маска". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мюзикл «Легенда ветров» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола получил специальную номинацию президента Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».
  • Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» проходит в Омске.
  • Мюзикл «Легенда ветров» основан на тувинских легендах и фольклорных мотивах и направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия Тувы.
ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Мюзикл "Легенда ветров" Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола получил специальную номинацию президента Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Владимира Машкова, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Обладателя специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения. Перед объявлением победителя Машков отметил значимость национальных культур и их роль в современном театральном процессе.
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"В нашей стране удивительно соединяются разные языки, разные традиции, разные культуры. И я сегодня хочу отметить спектакль, в котором древняя легенда обрела новое дыхание. Его создателям удалось не просто обратиться к национальной традиции, а услышать живой голос и передать сегодняшнему зрителю", — сказал Машков.
После объявления лауреата президент премии поблагодарил коллектив театра за преданность делу и вклад в возрождение культурных традиций.
Мюзикл "Легенда ветров" основан на тувинских легендах и фольклорных мотивах. Постановка сочетает национальную музыку, элементы горлового пения, хореографию и драматическое действие, рассказывая историю о любви, верности и связи человека с природой. Спектакль направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия Тувы и знакомит зрителей с традициями и духовным миром региона.
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.
"Золотая Маска" является одной из главных профессиональных театральных наград России. Ежегодно в рамках фестиваля на различных площадках страны демонстрируются спектакли-номинанты, а победителей определяет жюри, сформированное из ведущих деятелей театрального искусства. В 2025 году премия перешла на новую систему определения лауреатов, предусматривающую возможность присуждения награды нескольким участникам в одной номинации.
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КультураРоссияОмскВладимир МашковТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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