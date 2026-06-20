Мюзикл "Легенда ветров" получил спецноминацию президента "Золотой Маски"

Краткий пересказ от РИА ИИ Мюзикл «Легенда ветров» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола получил специальную номинацию президента Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» проходит в Омске.

Мюзикл «Легенда ветров» основан на тувинских легендах и фольклорных мотивах и направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия Тувы.

ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Мюзикл "Легенда ветров" Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола получил специальную номинацию президента Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Владимира Машкова, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Обладателя специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения. Перед объявлением победителя Машков отметил значимость национальных культур и их роль в современном театральном процессе.

« "В нашей стране удивительно соединяются разные языки, разные традиции, разные культуры. И я сегодня хочу отметить спектакль, в котором древняя легенда обрела новое дыхание. Его создателям удалось не просто обратиться к национальной традиции, а услышать живой голос и передать сегодняшнему зрителю", — сказал Машков.

После объявления лауреата президент премии поблагодарил коллектив театра за преданность делу и вклад в возрождение культурных традиций.

Мюзикл "Легенда ветров" основан на тувинских легендах и фольклорных мотивах. Постановка сочетает национальную музыку, элементы горлового пения, хореографию и драматическое действие, рассказывая историю о любви, верности и связи человека с природой. Спектакль направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия Тувы и знакомит зрителей с традициями и духовным миром региона.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.