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Минздрав Израиля сообщил о подозрении на первый случай Эболы - РИА Новости, 20.06.2026
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12:39 20.06.2026
Минздрав Израиля сообщил о подозрении на первый случай Эболы

Минздрав Израиля сообщил о первом человеке с подозрением на Эболу

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Израиле зарегистрирован первый случай подозрения на заражение вирусом Эбола, проводится обследование.
  • Человек с подозрением на заболевание находится в изоляции и получает лечение в соответствии с профессиональными протоколами.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля в субботу сообщило о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола, проводится обследование, подтверждения пока нет.
"Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями ... На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости.
В минздраве добавили, что завершение обследования и получение окончательного результата ожидается в течение 48 часов.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со нынешней вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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