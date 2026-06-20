Минздрав Израиля сообщил о подозрении на первый случай Эболы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля в субботу сообщило о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола, проводится обследование, подтверждения пока нет.

"Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями ... На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости.