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Минпросвещения поддержало инициативу о снижении нагрузки на учителей - РИА Новости, 20.06.2026
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23:32 20.06.2026
Минпросвещения поддержало инициативу о снижении нагрузки на учителей

Минпросвещения поддержало инициативу Володина по снижению нагрузки на педагогов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России поддерживает инициативу Вячеслава Володина о снижении бюрократической нагрузки на педагогов и готово к совместной работе с Комитетом по просвещению.
  • Утвержден перечень из пяти документов для учителей и шести — для педагогов СПО, требовать документы за пределами этих перечней запрещено.
  • С 2025 года снижена бюрократическая нагрузка на педагогов дошкольного образования, оставлен только необходимый перечень документов, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минпросвещения России поддерживает инициативу председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, направленную на снижение бюрократической нагрузки на педагогов, и готово к совместной работе с Комитетом по просвещению, заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее председатель Госдумы сообщил, что профильные комитеты по просвещению и по охране здоровья обращают внимание на сохранение избыточной отчетности для педагогов и медиков.
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"Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, направленную на снижение бюрократической нагрузки на педагогов. Ведомство готово к совместной работе с Комитетом Госдумы РФ по просвещению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Минпросвещения ведет последовательную работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Ранее был сокращен список необходимых документов для заполнения.
Так, утвержден перечень из пяти документов, которые должны заполнять учителя. Для педагогов СПО установлены шесть обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами этого перечня запрещено.
В ведомстве напомнили, что с 2025 года снижена бюрократическая нагрузка и на педагогов дошкольного образования. Для заполнения оставлен только необходимый перечень документов, который напрямую связан с ведением воспитательно-образовательного процесса: календарно-тематический план и журнал посещаемости.
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Кроме того, установлено, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.
В Минпросвещения отметили, что Комитет Госдумы по просвещению считает необходимым в том числе исключить дублирование запросов в образовательные организации из разных ведомств и ввести типовые электронные формы для отчетов. По словам Володина, выполнение этих мер требует участия не только Минпросвещения России, но и Минтруда, Роструда, Минцифры, МВД.
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