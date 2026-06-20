ВС России уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорском районе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России уничтожили автомобили украинских боевиков в Краматорском районе в ДНР.
- Удары нанесли расчеты подразделений войск БПЛА Южной группировки.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВС России поразили автомобили украинских боевиков в Краматорском районе в ДНР, сообщило Минобороны.
"После обнаружения замаскированной или использовавшейся для <...> ротации личного состава <...> техники операторы FPV-дронов успешно уничтожили автомобили прямыми попаданиями", — говорится в релизе.
Война за города. Что началось в зоне СВО
Вчера, 08:00
Удары нанесли расчеты подразделений войск БПЛА Южной группировки.
Славянско-Краматорская агломерация — это один из ключевых элементов обороны ВСУ. В Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.