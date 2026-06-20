В Мексике водитель сбил болельщиков, праздновавших победу в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Чиуауа пьяный водитель на машине-пикапе сбил нескольких болельщиков, которые праздновали победу сборной Мексики над Южной Кореей.
- Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
- Водитель скрылся с места инцидента, но вскоре был задержан после того, как врезался в столб.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пьяный водитель задавил нескольких болельщиков в Мексике во время празднования победы страны над сборной Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу, шесть человек пострадали, сообщает газета Jornada.
По данным газеты, инцидент произошел в городе Чиуауа одноименного штата страны. Мужчина пытался проехать через улицу, где болельщики праздновали победу сборной Мексики над Южной Кореей. Люди окружили автомобиль, однако водитель ускорил движение. Пострадавшие были госпитализированы.
"Празднование победы мексиканской сборной над Южной Кореей... закончились ранением шести человек вечером в четверг после того, как машина-пикап попыталась проехать через этот район и была окружена болельщиками", - говорится в сообщении газеты.
Водитель скрылся с места инцидента, однако его вскоре задержали после того, как он врезался в столб. Jornada добавляет со ссылкой на заместителя секретаря департамента транспорта Чиуауа Сесара Комабу Кесабу, что задержанный водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.