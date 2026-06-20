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В Мексике водитель сбил болельщиков, праздновавших победу в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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10:39 20.06.2026
В Мексике водитель сбил болельщиков, праздновавших победу в матче ЧМ

В Мексике водитель сбил шесть болельщиков, праздновавших победу в матче ЧМ

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Чиуауа пьяный водитель на машине-пикапе сбил нескольких болельщиков, которые праздновали победу сборной Мексики над Южной Кореей.
  • Шесть человек пострадали и были госпитализированы.
  • Водитель скрылся с места инцидента, но вскоре был задержан после того, как врезался в столб.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пьяный водитель задавил нескольких болельщиков в Мексике во время празднования победы страны над сборной Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу, шесть человек пострадали, сообщает газета Jornada.
По данным газеты, инцидент произошел в городе Чиуауа одноименного штата страны. Мужчина пытался проехать через улицу, где болельщики праздновали победу сборной Мексики над Южной Кореей. Люди окружили автомобиль, однако водитель ускорил движение. Пострадавшие были госпитализированы.
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"Празднование победы мексиканской сборной над Южной Кореей... закончились ранением шести человек вечером в четверг после того, как машина-пикап попыталась проехать через этот район и была окружена болельщиками", - говорится в сообщении газеты.
Водитель скрылся с места инцидента, однако его вскоре задержали после того, как он врезался в столб. Jornada добавляет со ссылкой на заместителя секретаря департамента транспорта Чиуауа Сесара Комабу Кесабу, что задержанный водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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