В Мексике водитель сбил болельщиков, праздновавших победу в матче ЧМ

"Празднование победы мексиканской сборной над Южной Кореей... закончились ранением шести человек вечером в четверг после того, как машина-пикап попыталась проехать через этот район и была окружена болельщиками", - говорится в сообщении газеты.

Водитель скрылся с места инцидента, однако его вскоре задержали после того, как он врезался в столб. Jornada добавляет со ссылкой на заместителя секретаря департамента транспорта Чиуауа Сесара Комабу Кесабу, что задержанный водитель был в состоянии алкогольного опьянения.