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Ждать мира между Ираном и США опрометчиво, считает Медведев - РИА Новости, 20.06.2026
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09:45 20.06.2026 (обновлено: 09:51 20.06.2026)
Ждать мира между Ираном и США опрометчиво, считает Медведев

Медведев: соглашения США и Ирана легко взрывается новыми провокациями

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение между США и Ираном легко может быть нарушено из-за новых провокаций.
  • По мнению Медведева, кабинет Нетаньяху заинтересован в продолжении нестабильности, так как "держится на войне".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Соглашение США и Ирана легко взрывается новыми провокациями, это и надо кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так что мира ждать опрометчиво, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво", - написал он на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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