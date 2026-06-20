Ждать мира между Ираном и США опрометчиво, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение между США и Ираном легко может быть нарушено из-за новых провокаций.
- По мнению Медведева, кабинет Нетаньяху заинтересован в продолжении нестабильности, так как "держится на войне".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Соглашение США и Ирана легко взрывается новыми провокациями, это и надо кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так что мира ждать опрометчиво, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.