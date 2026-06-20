Ждать мира между Ираном и США опрометчиво, считает Медведев

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Соглашение США и Ирана легко взрывается новыми провокациями, это и надо кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так что мира ждать опрометчиво, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.