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Никаких правил в отношении Киева больше не может быть, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2026
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09:44 20.06.2026 (обновлено: 10:55 20.06.2026)
Никаких правил в отношении Киева больше не может быть, заявил Медведев

Медведев: никаких правил в отношении неонацистского Киева больше не может быть

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости объявить об отсутствии правил в отношении Киева.
  • По словам политика, это связано с возрастающей интенсивностью атак противника на российские города.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет.
«
"С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может", — написал он в канале на платформе "Макс".
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