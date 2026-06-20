Никаких правил в отношении Киева больше не может быть, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости объявить об отсутствии правил в отношении Киева.
- По словам политика, это связано с возрастающей интенсивностью атак противника на российские города.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города настало время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в России. В частности, в ночь на четверг ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, в результате погибла восьмилетняя девочка, в общей сложности пострадали 17 человек. Кроме того, повреждения получили 18 многоквартирных домов.