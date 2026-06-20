Израиль обижен на сделку США и Ирана, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
- Меморандум определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает урегулирование вопроса иранской ядерной программы отдельным соглашением.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя меморандум США и исламской республики.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.