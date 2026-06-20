Израиль обижен на сделку США и Ирана, заявил Медведев

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя меморандум США и исламской республики.