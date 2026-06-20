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Израиль обижен на сделку США и Ирана, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2026
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09:43 20.06.2026 (обновлено: 09:50 20.06.2026)
Израиль обижен на сделку США и Ирана, заявил Медведев

Медведев: Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома Ирана

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • Меморандум определяет сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе, а также предусматривает урегулирование вопроса иранской ядерной программы отдельным соглашением.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя меморандум США и исламской республики.
"Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить. И никакой Трамп ему не указ", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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