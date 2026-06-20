Тегеран не проиграл войну Вашингтону, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Тегеран не проиграл войну Вашингтону, несмотря на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ракетные удары.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тегеран не проиграл войну Вашингтону, несмотря на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ракетные удары, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя меморандум США и исламской республики.
"Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.