Галарса признали лучшим игроком матча против Турции на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матиас Галарса признан лучшим игроком по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Турции.
- Галарса забил самый быстрый гол на чемпионате мира 2026 года на 64-й секунде встречи.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса признан лучшим игроком по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Турции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Парагвая в меньшинстве обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско. Галарса забил мяч на 64-й секунде встречи, этот гол на данный момент является самым быстрым на чемпионате мира 2026 года.
20 июня 2026 • начало в 06:00
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Галарсе 24 года, он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед". В его активе 16 матчей и четыре гола за национальную команду Парагвая.
Сборная Парагвая, набрав 3 очка, поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D. В заключительном матче группового этапа команда сыграет с идущими вторыми австралийцами (3 очка).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.