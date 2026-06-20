Рейтинг@Mail.ru
Галарса признали лучшим игроком матча против Турции на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:46 20.06.2026 (обновлено: 09:33 20.06.2026)
Галарса признали лучшим игроком матча против Турции на ЧМ

Автора гола сборной Парагвая признали лучшим игроком матча ЧМ против Турции

© REUTERS / Carlos BarriaМатиас Галарса и футболисты сборной Парагвая празднуют забитый гол
Матиас Галарса и футболисты сборной Парагвая празднуют забитый гол - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Carlos Barria
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матиас Галарса признан лучшим игроком по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Турции.
  • Галарса забил самый быстрый гол на чемпионате мира 2026 года на 64-й секунде встречи.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса признан лучшим игроком по итогам матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Турции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Парагвая в меньшинстве обыграла команду Турции в матче группы D, который прошел в Сан-Франциско. Галарса забил мяч на 64-й секунде встречи, этот гол на данный момент является самым быстрым на чемпионате мира 2026 года.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Турция
0 : 1
Парагвай
02‎’‎ • Матиас Галарса
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Галарсе 24 года, он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед". В его активе 16 матчей и четыре гола за национальную команду Парагвая.
Сборная Парагвая, набрав 3 очка, поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D. В заключительном матче группового этапа команда сыграет с идущими вторыми австралийцами (3 очка).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Эпизод матча Уругвай — Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче чемпионата мира
16 июня, 03:42
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Матиас ГаларсаТурцияПарагвай
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала