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Детей в музшколе Мариуполя вынуждали играть произведения украинских авторов - РИА Новости, 20.06.2026
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06:39 20.06.2026
Детей в музшколе Мариуполя вынуждали играть произведения украинских авторов

Детей в музшколах Мариуполя вынуждали играть произведения украинских авторов

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После 2014 года детские музыкальные школы Мариуполя были обязаны исполнять репертуар, на 70% состоящий из произведений украинских композиторов.
  • Первая волна оттока жителей и преподавателей из Мариуполя произошла в 2014 году после нападения ВСУ на микрорайон Восточный.
  • Официальную документацию в школах стали вести на украинском языке, но разговаривали между собой и на уроках на русском.
МАРИУПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Киев после 2014 года обязал детские музыкальные школы Мариуполя исполнять репертуар, на 70% состоящий из произведений украинских композиторов, остальные 30% могли составлять русская и мировая классика, рассказала РИА Новости директор Центральной детской школы искусств Анна Полторацкая.
По словам Полторацкой, первая волна оттока жителей и преподавателей из Мариуполя произошла в 2014 году после нападения ВСУ на микрорайон Восточный.
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"После 2014 года украинский язык стал официальным. Официальную документацию вели на украинском, но разговаривали между собой и на уроках на русском. Украинский язык, и, естественно, произведения мы должны были исполнять большую часть украинских композиторов. Мы должны были 70% репертуара играть украинских композиторов", – сказала она.
По словам педагога, на практике это означало, что семь из десяти музыкальных произведений должны были быть украинскими.
"У нас у всех есть репертуар. Например, задача сыграть 10-12 песен. Или 20. Вот от этого количества 70% должно быть украинских композиторов", – пояснила Полторацкая.
Полторацкая – коренная жительница Мариуполя. С 2019 года занимала в городской музыкальной школе пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Школа расположена в центре города, напротив русского драматического театра.
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