Краткий пересказ от РИА ИИ После 2014 года детские музыкальные школы Мариуполя были обязаны исполнять репертуар, на 70% состоящий из произведений украинских композиторов.

Первая волна оттока жителей и преподавателей из Мариуполя произошла в 2014 году после нападения ВСУ на микрорайон Восточный.

Официальную документацию в школах стали вести на украинском языке, но разговаривали между собой и на уроках на русском.

МАРИУПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Киев после 2014 года обязал детские музыкальные школы Мариуполя исполнять репертуар, на 70% состоящий из произведений украинских композиторов, остальные 30% могли составлять русская и мировая классика, рассказала РИА Новости директор Центральной детской школы искусств Анна Полторацкая.

По словам Полторацкой, первая волна оттока жителей и преподавателей из Мариуполя произошла в 2014 году после нападения ВСУ на микрорайон Восточный.

"После 2014 года украинский язык стал официальным. Официальную документацию вели на украинском, но разговаривали между собой и на уроках на русском. Украинский язык, и, естественно, произведения мы должны были исполнять большую часть украинских композиторов. Мы должны были 70% репертуара играть украинских композиторов", – сказала она.

По словам педагога, на практике это означало, что семь из десяти музыкальных произведений должны были быть украинскими.

"У нас у всех есть репертуар. Например, задача сыграть 10-12 песен. Или 20. Вот от этого количества 70% должно быть украинских композиторов", – пояснила Полторацкая.