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Движение на трассе Е-50 в ЛНР ограничили из-за работы саперов - РИА Новости, 20.06.2026
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Движение на трассе Е-50 в ЛНР ограничили из-за работы саперов

В ЛНР движение в сторону пункта пропуска "Должанский" ограничили из-за взрыва

© Фото : предоставлено МЧС ЛНРРабота саперов в ЛНР
Работа саперов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : предоставлено МЧС ЛНР
Работа саперов в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на трассе Е-50 в ЛНР в направлении пункта пропуска «Должанский» ограничено из-за работы саперов после взрыва устройства ВСУ.
  • Два человека погибли в результате взрыва сброшенного ВСУ взрывоопасного устройства на одной из трасс в ЛНР.
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Движение на трассе Е-50 в ЛНР в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено в связи с работой саперов после взрыва устройства ВСУ, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее глава ЛНР сообщил, что два человека погибли в результате взрыва сброшенного ВСУ взрывоопасного устройства на одной из трасс в ЛНР.
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"Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы", - уточнил Пасечник.
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