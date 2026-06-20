Движение на трассе Е-50 в ЛНР ограничили из-за работы саперов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на трассе Е-50 в ЛНР в направлении пункта пропуска «Должанский» ограничено из-за работы саперов после взрыва устройства ВСУ.
- Два человека погибли в результате взрыва сброшенного ВСУ взрывоопасного устройства на одной из трасс в ЛНР.
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Движение на трассе Е-50 в ЛНР в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено в связи с работой саперов после взрыва устройства ВСУ, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
«
"Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы", - уточнил Пасечник.