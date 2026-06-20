В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent.
- В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали.
САРАТОВ, 20 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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"В Дергачевском районе, по предварительным данным, в 7:40 (6:40 мск. — Прим. ред.) вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение", — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Личности погибших и все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.