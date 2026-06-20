Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 20.06.2026 (обновлено: 17:41 20.06.2026)
В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек

В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек, двое пострадали

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent.
  • В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали.
САРАТОВ, 20 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«

"В Дергачевском районе, по предварительным данным, в 7:40 (6:40 мск. — Прим. ред.) вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение", — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Личности погибших и все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Суд огласил приговор виновному в ДТП с шестью погибшими под Саратовом
7 апреля, 23:33
 
ПроисшествияСаратовская областьДергачевский районRenault S.AГИБДД МВД РФRenault ClioHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала