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Ликсутов: трассу М-4 "Дон" оснастили блоками резидента ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 20.06.2026
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14:10 20.06.2026
Ликсутов: трассу М-4 "Дон" оснастили блоками резидента ОЭЗ Москвы

Максим Ликсутов: трассу М-4 "Дон" оснастили блоками резидента ОЭЗ Москвы

© Фото : пресс-служба ДИППНанотехнологический Центр Композитов
Нанотехнологический Центр Композитов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Нанотехнологический Центр Композитов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продукция резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" была использована при оснащении путепровода на 969-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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"Резидент ОЭЗ Москвы выпускает изделия из новых материалов для строительной отрасли. Сегодня его продукцию используют при возведении и реконструкции федеральных трасс, путепроводов и мостов. Производственная программа предприятия расписана на годы вперед. Этому помогают в том числе льготы, которые город предоставляет резидентам особой экономической зоны по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За последние годы компания расширила производственные площади более чем до 14 тысяч квадратных метров. А ее выручка превысила 13,2 миллиарда рублей", — сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
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Разработчиком и производителем композитных блоков стала компания "Нанотехнологический центр композитов". Продукцию применили на участке трассы с 933-го по 1024-й километр в рамках реконструкции. Блоки из композитов — современная замена металлическим аналогам, которые со временем ржавеют и требуют больше усилий при монтаже. Композитные изделия не боятся ни перепадов температур, ни химии из противогололедных реагентов. Они весят немного, легко крепятся и служат больше 30 лет с минимальными расходами на обслуживание.
Раньше на других участках трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае уже использовали перильные ограждения, лестничные сходы и более семи километров водоотводных лотков этой же компании.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.
Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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