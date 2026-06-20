Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы разработал настольную теплицу с компьютером

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Базовую версию набора "Умная теплица" для детей от шести лет выпустил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", с его помощью дети могут научиться выращивать растения, программировать системы полива и освещения, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

« "Предприятия ОЭЗ Москвы вносят важный вклад в подготовку инженерных кадров и популяризацию современной промышленности. Так, разработчик и производитель методических материалов, а также цифрового учебного оборудования для образовательных учреждений выпустил базовую версию набора “Умная теплица”. С его помощью дети могут одновременно попробовать себя в роли биолога, инженера и программиста", — рассказал Ликсутов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Производит образовательный набор компания "Научные развлечения". В собранном виде это небольшая настольная теплица, с помощью которой можно наблюдать за растениями и создавать проектные работы по биологии, физике и робототехнике. В устройство встроен мини-компьютер, который круглосуточно собирает данные с мультидатчика: температуру воздуха, влажность почвы и уровень освещения.

Компания разрабатывает и производит методические материалы и цифровое учебное оборудование для школ и детских садов. Продукция помогает решать главную задачу — создавать интерактивную среду для подготовки будущих специалистов с самого раннего возраста. У предприятия более 30 патентов на свои разработки, а в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли Российской Федерации включено 90 единиц изделий.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи.