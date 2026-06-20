Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы разработал настольную теплицу с компьютером - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:45 20.06.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы разработал настольную теплицу с компьютером

Максим Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы разработал настольную теплицу с компьютером

© Фото : пресс-служба ДИППНастольная теплица с компьютером
Настольная теплица с компьютером - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Настольная теплица с компьютером
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Базовую версию набора "Умная теплица" для детей от шести лет выпустил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", с его помощью дети могут научиться выращивать растения, программировать системы полива и освещения, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"Предприятия ОЭЗ Москвы вносят важный вклад в подготовку инженерных кадров и популяризацию современной промышленности. Так, разработчик и производитель методических материалов, а также цифрового учебного оборудования для образовательных учреждений выпустил базовую версию набора “Умная теплица”. С его помощью дети могут одновременно попробовать себя в роли биолога, инженера и программиста", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Московский фармацевтический завод подтвердил статус промкомплекса - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Ликсутов: московский фармацевтический завод подтвердил статус промкомплекса
18 июня, 13:00
Производит образовательный набор компания "Научные развлечения". В собранном виде это небольшая настольная теплица, с помощью которой можно наблюдать за растениями и создавать проектные работы по биологии, физике и робототехнике. В устройство встроен мини-компьютер, который круглосуточно собирает данные с мультидатчика: температуру воздуха, влажность почвы и уровень освещения.
Компания разрабатывает и производит методические материалы и цифровое учебное оборудование для школ и детских садов. Продукция помогает решать главную задачу — создавать интерактивную среду для подготовки будущих специалистов с самого раннего возраста. У предприятия более 30 патентов на свои разработки, а в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли Российской Федерации включено 90 единиц изделий.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи.
Столица создает базу для технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В ОЭЗ Технополис Москва пройдет открытый кадровый набор - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" пройдет открытый кадровый набор
19 июня, 13:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала