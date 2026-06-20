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Спектакль Кировского театра юного зрителя стал лауреатом "Золотой маски" - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:28 20.06.2026 (обновлено: 18:36 20.06.2026)
Спектакль Кировского театра юного зрителя стал лауреатом "Золотой маски"

"Рыжий. Честный. Влюбленный" кировского театра стал лауреатом "Золотой маски"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаграда "Золотая маска"
Награда Золотая маска - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Награда "Золотая маска". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спектакль «Рыжий. Честный. Влюбленный» Кировского театра юного зрителя стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль для детей».
  • Церемония вручения премии «Золотая Маска» проходит в Омске.
  • За победу в номинации «Лучший спектакль для детей» боролись постановки нескольких театров и театральных проектов.
ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Спектакль "Рыжий. Честный. Влюбленный" Кировского театра юного зрителя стал единственным лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в специальной внеконкурсной номинации "Лучший спектакль для детей", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителя в специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения.
Гости перед началом церемонии вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска 32-го сезона в Омском государственном музыкальном театре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Спектакль "В списках не значился" театра Табакова выиграл "Золотую маску"
Вчера, 18:03
Спектакль "Рыжий. Честный. Влюбленный" создан по мотивам повести шведского писателя Яна Улофа Экхольма. В центре сюжета — история лисенка Людвига Четырнадцатого, который не хочет жить по законам хитрости и обмана, принятым в лисьем семействе. Герой стремится быть честным и справедливым, а его дружба с цыпленком Туттой Карлссон помогает преодолеть предрассудки и вражду между двумя мирами. Постановка рассказывает о верности, искренности, взаимопонимании и умении оставаться собой, несмотря на обстоятельства.
За победу в специальной номинации "Лучший спектакль для детей" боролись постановки Тульского и Нижегородского театров юного зрителя, театра "Урал Опера Балет", театрального проекта "27", Детского театра балета "Щелкунчик", Музыкального театра "Карамболь", Свердловского театра музыкальной комедии, Сахалинской филармонии и музыкально-драматического театра "Буфф".
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.
"Золотая Маска" является одной из главных профессиональных театральных наград России. Ежегодно в рамках фестиваля на различных площадках страны демонстрируются спектакли-номинанты, а победителей определяет жюри, сформированное из ведущих деятелей театрального искусства. В 2025 году премия перешла на новую систему определения лауреатов, предусматривающую возможность присуждения награды нескольким участникам в одной номинации.
Композитор Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Композитор Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска"
Вчера, 18:12
 
КультураРоссияОмскТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Новости культуры
 
 
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