Спектакль Кировского театра юного зрителя стал лауреатом "Золотой маски"

Краткий пересказ от РИА ИИ Спектакль «Рыжий. Честный. Влюбленный» Кировского театра юного зрителя стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль для детей».

Церемония вручения премии «Золотая Маска» проходит в Омске.

За победу в номинации «Лучший спектакль для детей» боролись постановки нескольких театров и театральных проектов.

ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Спектакль "Рыжий. Честный. Влюбленный" Кировского театра юного зрителя стал единственным лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в специальной внеконкурсной номинации "Лучший спектакль для детей", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителя в специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения.

Спектакль "Рыжий. Честный. Влюбленный" создан по мотивам повести шведского писателя Яна Улофа Экхольма. В центре сюжета — история лисенка Людвига Четырнадцатого, который не хочет жить по законам хитрости и обмана, принятым в лисьем семействе. Герой стремится быть честным и справедливым, а его дружба с цыпленком Туттой Карлссон помогает преодолеть предрассудки и вражду между двумя мирами. Постановка рассказывает о верности, искренности, взаимопонимании и умении оставаться собой, несмотря на обстоятельства.

За победу в специальной номинации "Лучший спектакль для детей" боролись постановки Тульского и Нижегородского театров юного зрителя, театра "Урал Опера Балет", театрального проекта "27", Детского театра балета "Щелкунчик", Музыкального театра "Карамболь", Свердловского театра музыкальной комедии, Сахалинской филармонии и музыкально-драматического театра "Буфф".

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.