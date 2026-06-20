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Лантратова помогла 62 работникам получить невыплаченную зарплату - РИА Новости, 20.06.2026
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09:20 20.06.2026
Лантратова помогла 62 работникам получить невыплаченную зарплату

Лантратова помогла 62 работникам дорожной организации получить зарплату

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 62 работникам ООО "Дорожник" получить невыплаченную зарплату.
  • Задолженность по зарплате составила 11,1 миллиона рублей.
  • Прокуратура подтвердила нарушения, иски о взыскании зарплаты были удовлетворены судом, также Следственный комитет возбудил уголовное дело.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла 62 работникам получить зарплату, которую им не выплачивали несколько месяцев.
Федеральный омбудсмен рассказала, что 62 сотрудника дорожной организации ООО "Дорожник" несколько месяцев не могли добиться выплаты зарплаты. Задолженность за все время составила 11,1 миллиона рублей.
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"Один из сотрудников, Анатолий Г., обратился к нам за помощью. Мы направили запрос в прокуратуру с просьбой защитить трудовые права работников", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, проверка подтвердила нарушения, а руководителю ООО "Дорожник" внесли представление.
"В интересах работников в суд были направлены заявления о взыскании невыплаченной зарплаты. Все иски удовлетворены. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело", - добавила она.
В сообщении Лантратова также поблагодарила прокуратуру за оперативные меры.
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