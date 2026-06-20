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В Кузбассе возбудили дело после побега четырехлетнего ребенка из детсада - РИА Новости, 20.06.2026
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13:23 20.06.2026 (обновлено: 13:25 20.06.2026)
В Кузбассе возбудили дело после побега четырехлетнего ребенка из детсада

В Кузбассе завели дело после побега четырехлетнего ребенка из детского сада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Киселевске четырехлетний ребенок сбежал из детского сада.
  • Мать ребенка обнаружила его в 40 минутах ходьбы от дошкольного учреждения и написала заявление в правоохранительные органы.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", после того как четырехлетний ребенок сбежал из детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как сообщают местные паблики, ребенок сбежал из детского сада в городе Киселевске, пока воспитатель играла в телефоне. Согласно сообщениям, подписчица одного из каналов в "Макс" внезапно обнаружила своего сына в 40 минутах ходьбы от детского сада №10. Позже выяснилось, что воспитательница не заметила, что один ребенок ушел гулять по городу.
Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, утром 19 июня 2026 года мать отвела 4–летнего ребенка в детский сад. Спустя время она поехала по делам и заметила на улице своего сына одного далеко от дошкольного учреждения… Воспитатель заметила отсутствие мальчика только после телефонного звонка матери", – сообщили в ведомстве.
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