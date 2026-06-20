В Кузбассе возбудили дело после побега четырехлетнего ребенка из детсада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Киселевске четырехлетний ребенок сбежал из детского сада.
- Мать ребенка обнаружила его в 40 минутах ходьбы от дошкольного учреждения и написала заявление в правоохранительные органы.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", после того как четырехлетний ребенок сбежал из детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как сообщают местные паблики, ребенок сбежал из детского сада в городе Киселевске, пока воспитатель играла в телефоне. Согласно сообщениям, подписчица одного из каналов в "Макс" внезапно обнаружила своего сына в 40 минутах ходьбы от детского сада №10. Позже выяснилось, что воспитательница не заметила, что один ребенок ушел гулять по городу.
Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). По версии следствия, утром 19 июня 2026 года мать отвела 4–летнего ребенка в детский сад. Спустя время она поехала по делам и заметила на улице своего сына одного далеко от дошкольного учреждения… Воспитатель заметила отсутствие мальчика только после телефонного звонка матери", – сообщили в ведомстве.