В Кузбассе возбудили дело после побега четырехлетнего ребенка из детсада

КЕМЕРОВО, 20 июн – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", после того как четырехлетний ребенок сбежал из детского сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.