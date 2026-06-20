Россия увеличила экспорт кукурузы в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае экспорт кукурузы из России в Китай увеличился в 5,7 раза по сравнению с апрелем.

За первые пять месяцев года суммарные поставки кукурузы из России в Китай выросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия увеличила экспорт в Китай других зерновых культур, включая овес, гречиху и пшеницу.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в мае этого года нарастила экспорт кукурузы в Китай почти вшестеро по сравнению с апрелем, а суммарные поставки за январь-май выросли вдвое за год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.

Экспорт кукурузы из РФ КНР в мае текущего года увеличился в 5,7 раза за месяц - до максимальных с января этого года 13,9 миллиона долларов. При этом в годовом выражении поставки незначительно снизились - на 0,6%.

Суммарно за первые пять месяцев этого года Россия отправила в Китай кукурузы на 57,3 миллиона долларов - в 1,9 раза больше, чем за январь-май годом ранее.

Также Россия в мае увеличила экспорт в Поднебесную овса - в месячном выражении в полтора раза, за год в 1,6 раза - до максимальных с ноября прошлого года 6,9 миллиона долларов. Однако в январе-мае поставки сократились на треть в сравнении с таким же периодом год назад - до 16 миллионов долларов.

Россия отправляла в Китай гречиху: ее поставки в мае составили 7,4 миллиона долларов - на 7% больше, чем в апреле, и на 36% больше, чем годом ранее, а за пять месяцев - 36,1 миллиона (16%). Экспорт ячменя достиг минимальных с июля 2025 года 5,9 миллиона долларов, сократившись к апрелю на 35%, а к прошлому маю увеличившись в 5,7 раза. За январь-май поставки ячменя достигли 69,9 миллиона долларов (+69%).