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Россия увеличила экспорт кукурузы в Китай - РИА Новости, 20.06.2026
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08:29 20.06.2026
Россия увеличила экспорт кукурузы в Китай

Россия в мае нарастила экспорт кукурузы в Китай почти в шесть раз

© РИА Новости / Виталий БелоусовВареная сливочная кукуруза с солью
Вареная сливочная кукуруза с солью - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Вареная сливочная кукуруза с солью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае экспорт кукурузы из России в Китай увеличился в 5,7 раза по сравнению с апрелем.
  • За первые пять месяцев года суммарные поставки кукурузы из России в Китай выросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Россия увеличила экспорт в Китай других зерновых культур, включая овес, гречиху и пшеницу.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в мае этого года нарастила экспорт кукурузы в Китай почти вшестеро по сравнению с апрелем, а суммарные поставки за январь-май выросли вдвое за год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Экспорт кукурузы из РФ в КНР в мае текущего года увеличился в 5,7 раза за месяц - до максимальных с января этого года 13,9 миллиона долларов. При этом в годовом выражении поставки незначительно снизились - на 0,6%.
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Суммарно за первые пять месяцев этого года Россия отправила в Китай кукурузы на 57,3 миллиона долларов - в 1,9 раза больше, чем за январь-май годом ранее.
Также Россия в мае увеличила экспорт в Поднебесную овса - в месячном выражении в полтора раза, за год в 1,6 раза - до максимальных с ноября прошлого года 6,9 миллиона долларов. Однако в январе-мае поставки сократились на треть в сравнении с таким же периодом год назад - до 16 миллионов долларов.
Россия отправляла в Китай гречиху: ее поставки в мае составили 7,4 миллиона долларов - на 7% больше, чем в апреле, и на 36% больше, чем годом ранее, а за пять месяцев - 36,1 миллиона (16%). Экспорт ячменя достиг минимальных с июля 2025 года 5,9 миллиона долларов, сократившись к апрелю на 35%, а к прошлому маю увеличившись в 5,7 раза. За январь-май поставки ячменя достигли 69,9 миллиона долларов (+69%).
Также КНР в мае закупала у РФ пшеницу - на 1,2 миллиона долларов, что втрое больше прошлого мая. По итогам пяти месяцев ее поставки выросли в 2,8 раза - до 7,2 миллиона долларов.
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