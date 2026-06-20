Российские гимнастки завоевали серебро на Кубке вызова в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова в Пекине.
- По итогам двух упражнений россиянки набрали 50,400 балла.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине.
Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,400 балла. В составе национальной команды выступали Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова, София Солонская.
Золото завоевали китаянки (52,150), третье место заняла команда Белоруссии (48,650).
Кубок вызова проходит с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).