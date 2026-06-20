Рейтинг@Mail.ru
Российские гимнастки завоевали серебро на Кубке вызова в Пекине - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 20.06.2026
Российские гимнастки завоевали серебро на Кубке вызова в Пекине

Россиянки завоевали серебро на Кубке вызова по художественной гимнастике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова в Пекине.
  • По итогам двух упражнений россиянки набрали 50,400 балла.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине.
Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,400 балла. В составе национальной команды выступали Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова, София Солонская.
Золото завоевали китаянки (52,150), третье место заняла команда Белоруссии (48,650).
Кубок вызова проходит с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Тренер чемпионки Европы рассказала об отношении иностранцев к россиянке
4 июня, 12:40
 
СпортХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала