Кочарян обвинил Пашиняна в краже голосов у "Процветающей Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил власти страны в краже 60 тысяч голосов оппозиционной партии "Процветающая Армения" на парламентских выборах 7 июня.
- Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, в результате чего "Процветающая Армения" лишилась шансов на места в парламенте.
ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил власти страны в краже 60 тысяч голосов оппозиционной партии "Процветающая Армения" на парламентских выборах 7 июня.
"В случае с "Процветающей Арменией" — это очевидная кража голосов. Что говорил Пашинян? Он говорил, что отрубит себе руки, но ни одного голоса не украдет, а теперь просто украли и присвоили 60 тысяч голосов. Это не просто позор, это преступление", — заявил Кочарян журналистам.
Ранее представитель "Процветающей Армении" Ивета Тоноян сообщила, что по итогам выборов партия набрала необходимое количество голосов и преодолела установленный четырехпроцентный проходной барьер. Однако после этого Центральная избирательная комиссия своим решением признала недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, в результате чего политическая сила лишилась шансов на места в парламенте.
В пятницу в Конституционный суд с исками, оспаривающими итоги выборов, обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
А до этого, в воскресенье, шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов. Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не проходит в парламент нового созыва.