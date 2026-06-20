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В Красноярске подросток утонул в озере, притворяясь тонущим - РИА Новости, 20.06.2026
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08:47 20.06.2026
В Красноярске подросток утонул в озере, притворяясь тонущим

В Красноярске 17-летний подросток утонул в озере, притворяясь тонущим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске на озере утонул 17-летний подросток.
  • Подросток нырял с пирса и притворялся тонущим, в какой-то момент он не вынырнул.
КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в озере в Красноярске, мальчик во время игры притворялся тонущим и в какой-то момент не вынырнул, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, вечером 19 июня подросток с друзьями отдыхал на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников, причем в месте, где запрещено купаться. Мальчик нырял с пирса и притворялся тонущим. В какой‑то момент он не вынырнул. Его тело доставили другие отдыхающие.
"Организовано проведение процессуальной проверки по факту гибели 17-летнего мальчика в результате утопления… Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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