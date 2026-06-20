В Красноярске подросток утонул в озере, притворяясь тонущим

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске на озере утонул 17-летний подросток.

Подросток нырял с пирса и притворялся тонущим, в какой-то момент он не вынырнул.

КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в озере в Красноярске, мальчик во время игры притворялся тонущим и в какой-то момент не вынырнул, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, вечером 19 июня подросток с друзьями отдыхал на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников, причем в месте, где запрещено купаться. Мальчик нырял с пирса и притворялся тонущим. В какой‑то момент он не вынырнул. Его тело доставили другие отдыхающие.