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Подозреваемому в нападении на людей в Краснодаре назначили ряд экспертиз - РИА Новости, 20.06.2026
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23:47 20.06.2026
Подозреваемому в нападении на людей в Краснодаре назначили ряд экспертиз

Подозреваемому в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре назначили ряд экспертиз

© Кадр видео из соцсетейОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве и покушении на убийство нескольких лиц в торговом центре.
  • 20 июня 2026 года фигурант напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.
  • С фигурантом проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственные действия проводятся с подозреваемым в нападении на людей и убийстве в ТЦ Краснодара, назначен ряд экспертиз, сообщил СК РФ.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве (подпункта "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (части 3 статьи 30, подпункта "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Уточняется, что 20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, напал с ножом на посетителей. Уточняется, что погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.
"В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия", - говорится в сообщении ведомства.
Для расследования уголовного дела создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления, добавили в ведомстве.
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