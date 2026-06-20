Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей

Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей

© Кадр видео из соцсетей Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей

Подозреваемому в нападении на людей в Краснодаре назначили ряд экспертиз

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснодаре задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве и покушении на убийство нескольких лиц в торговом центре.

20 июня 2026 года фигурант напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

С фигурантом проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственные действия проводятся с подозреваемым в нападении на людей и убийстве в ТЦ Краснодара, назначен ряд экспертиз, сообщил СК РФ.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве (подпункта "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (части 3 статьи 30, подпункта "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что 20 июня 2026 года фигурант, находясь в торговом центре, напал с ножом на посетителей. Уточняется, что погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

"В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия", - говорится в сообщении ведомства.