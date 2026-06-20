Напавший на людей в Краснодаре заявил, что никогда не употреблял алкоголь

Краткий пересказ от РИА ИИ Напавший с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром, скончалась одна женщина.

Задержанный заявил, что никогда не употреблял наркотики и алкоголь.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Напавший с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре заявил, что никогда не употреблял наркотики и алкоголь, следует из видео, опубликованного официальным представителем МВД РФ Ириной Волк.

В субботу Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. Возбуждено уголовное дело.

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« "Никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь. Сигареты только недавно начал курить", - сказал задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ.