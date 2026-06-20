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Сотрудник ТЦ в Краснодаре спрятал посетителей и закрыл ставни - РИА Новости, 20.06.2026
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19:14 20.06.2026
Сотрудник ТЦ в Краснодаре спрятал посетителей и закрыл ставни

РИА Новости: сотрудник ТЦ в Краснодаре спрятал посетителей в своем магазине

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник магазина в торговом центре в Краснодаре спрятал посетителей и работников соседних отделов в своем магазине во время нападения.
  • Он увидел нападавшего, когда возвращался с умывальника, и заметил окровавленную женщину.
  • После того как все спрятались в магазине, они ждали окончания нападения, а потом их вывел полицейский.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Сотрудник одного из магазинов в торговом центре в Краснодаре, где в субботу произошло нападение, рассказал РИА Новости, что, увидев нападавшего на первом этаже, спрятал посетителей в своем магазине и закрыл рольставни.
Арутюн работает в одном из магазинов на первом этаже торгового центра. По словам мужчины, он отошел умыться и увидел нападавшего, когда возвращался.
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"И когда я уже умылся, выходя из помещения, я услышал крик женщины… Я увидел окровавленную женщину, у нее лицо было в крови. И я увидел, что он (нападавший - ред.) бежит в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Я сразу побежал в сторону магазина, потому что у меня есть ключи от рольставни", - рассказал агентству мужчина.
Он уточнил, что собрал всех, кто был рядом - детей и женщин, а также сотрудников соседних магазинов.
"Я сказал, что там неадекват бежит, быстрее в магазин все, кто может, закрываем ставни. Мы там закрылись и ждали, пока все не закончится. И потом полицейский пришел и нас вывел", - рассказал собеседник.
Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек. Возбуждено уголовное дело.
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