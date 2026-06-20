Сотрудник ТЦ в Краснодаре спрятал посетителей и закрыл ставни

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"И когда я уже умылся, выходя из помещения, я услышал крик женщины… Я увидел окровавленную женщину, у нее лицо было в крови. И я увидел, что он (нападавший - ред.) бежит в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Я сразу побежал в сторону магазина, потому что у меня есть ключи от рольставни", - рассказал агентству мужчина.