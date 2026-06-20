Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре сжег диван в детском ресторане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник детского ресторана в ТЦ в Краснодаре, на который напал вооруженный мужчина, рассказал, что из-за брошенной нападавшим зажигательной смеси в ресторане сгорел диван.
- Диван полностью сгорел, добавил он.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Сотрудник детского ресторана в ТЦ в Краснодаре, на который напал вооруженный мужчина, рассказал РИА Новости, что из-за брошенной нападавшим зажигательной смеси в ресторане сгорел диван.
Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек.
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"Он подошел и кинул просто зажигательную смесь в диван у нас наверху. Диван полностью сгорел", - рассказал агентству сотрудник детского ресторана.
По словам мужчины, вскоре после этого нападавший, "видимо, сдался, скинул все оружие".