Рейтинг@Mail.ru
Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре сжег диван в детском ресторане - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 20.06.2026
Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре сжег диван в детском ресторане

РИА Новости: напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре сжег диван в детском кафе

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник детского ресторана в ТЦ в Краснодаре, на который напал вооруженный мужчина, рассказал, что из-за брошенной нападавшим зажигательной смеси в ресторане сгорел диван.
  • Диван полностью сгорел, добавил он.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Сотрудник детского ресторана в ТЦ в Краснодаре, на который напал вооруженный мужчина, рассказал РИА Новости, что из-за брошенной нападавшим зажигательной смеси в ресторане сгорел диван.
Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек.
«
"Он подошел и кинул просто зажигательную смесь в диван у нас наверху. Диван полностью сгорел", - рассказал агентству сотрудник детского ресторана.
По словам мужчины, вскоре после этого нападавший, "видимо, сдался, скинул все оружие".
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Краснодарская прокуратура начала проверку по нападению в ТЦ
Вчера, 15:58
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала