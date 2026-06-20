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Нападавший на посетителей ТЦ в Краснодаре приехал в город на заработки - РИА Новости, 20.06.2026
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17:39 20.06.2026
Нападавший на посетителей ТЦ в Краснодаре приехал в город на заработки

РИА Новости: напавший на ТЦ четыре месяца назад приехал в Краснодар на заработки

© Ирина Волк/TelegramНапавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Ирина Волк/Telegram
Напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, напавший на торговый центр в Краснодаре, прибыл в город на заработки около четырех месяцев назад.
  • Злоумышленник официально не трудоустроен, ранее не был судим.
  • Его задержали, с ним работают полицейские.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Мужчина, нападавший на ТЦ в Краснодаре, прибыл в город на заработки, ранее не был судим, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Ранее не судим, официально не трудоустроен, в Краснодар прибыл на заработки около четырех месяцев назад", - сказал собеседник агентства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре ранил ножом несколько посетителей. По предварительным данным, скончалась женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Прокуратура проводит проверку.
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Вчера, 15:58
 
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