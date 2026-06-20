Сотрудник ТЦ в Краснодаре рассказал, как эвакуировали посетителей

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"Из того, что знаю: громкий хлопок произошел, пошел смотреть, вижу сильное дымление, бежит охрана. В магазине сработала пожарная сигнализация, мы попросили всех (посетителей - ред.) выйти, эвакуироваться. Сами закрыли магазин и спустились", - рассказал молодой человек, работающий в одном из магазинов, уточнив, что этот магазин расположен на втором этаже.