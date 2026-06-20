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Сотрудник ТЦ в Краснодаре рассказал, как эвакуировали посетителей - РИА Новости, 20.06.2026
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17:33 20.06.2026
Сотрудник ТЦ в Краснодаре рассказал, как эвакуировали посетителей

РИА Новости: посетителей ТЦ в Краснодаре оперативно эвакуировали после нападения

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посетителей ТЦ в Краснодаре, где молодой человек нанес ранения посетителям и бросил пиротехнику, оперативно эвакуировали из здания.
  • В торговом центре сразу же сработала пожарная сигнализация.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Посетителей ТЦ в Краснодаре, где молодой человек нанес ранения посетителям и бросил пиротехнику, оперативно эвакуировали из здания, в торговом центре сразу же сработала пожарная сигнализация, рассказал РИА Новости сотрудник одного из магазинов Тимур.
Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр, предварительно, там никто не пострадал. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Как уточнил губернатор Краснодарского края, от действий нападавшего пострадали не менее пяти человек.
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"Из того, что знаю: громкий хлопок произошел, пошел смотреть, вижу сильное дымление, бежит охрана. В магазине сработала пожарная сигнализация, мы попросили всех (посетителей - ред.) выйти, эвакуироваться. Сами закрыли магазин и спустились", - рассказал молодой человек, работающий в одном из магазинов, уточнив, что этот магазин расположен на втором этаже.
По его словам, сигнализация в здании сработала сразу же.
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