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Несовершеннолетних среди пострадавших при нападении в ТЦ в Краснодаре нет - РИА Новости, 20.06.2026
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17:15 20.06.2026 (обновлено: 21:44 20.06.2026)
Несовершеннолетних среди пострадавших при нападении в ТЦ в Краснодаре нет
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Несовершеннолетних среди пострадавших в ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2026-06-20T17:15:00+03:00
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Несовершеннолетних среди пострадавших при нападении в ТЦ в Краснодаре нет

РИА Новости: несовершеннолетние не пострадали при нападении в ТЦ в Краснодаре

© Кадр видео из соцсетейЗадержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате нападения в торговом центре в Краснодаре несовершеннолетних среди пострадавших нет.
  • Молодой человек ранил несколько посетителей, скончалась женщина, злоумышленник задержан.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Несовершеннолетних среди пострадавших в ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре ранил ножом несколько посетителей. По предварительным данным, скончалась женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Прокуратура проводит проверку.
 
ПроисшествияКраснодарИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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