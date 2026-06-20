Несовершеннолетних среди пострадавших при нападении в ТЦ в Краснодаре нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате нападения в торговом центре в Краснодаре несовершеннолетних среди пострадавших нет.
- Молодой человек ранил несколько посетителей, скончалась женщина, злоумышленник задержан.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Несовершеннолетних среди пострадавших в ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре ранил ножом несколько посетителей. По предварительным данным, скончалась женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Прокуратура проводит проверку.