В Краснодаре закрыли ТЦ, где мужчина с ножом напал на посетителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торгово-развлекательный центр в Краснодаре, где мужчина нанес ножевые ранения нескольким посетителям, закрыт.
- Сотрудников, а также всех посетителей эвакуировали.
- В здании работают правоохранительные органы.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Торгово-развлекательный центр в Краснодаре, где мужчина нанес ножевые ранения нескольким посетителям, закрыт, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские.
Как передает корреспондент РИА Новости, торговый центр закрыт, магазины не работают.
Сотрудников, а также всех посетителей эвакуировали из здания. В самом ТЦ работают правоохранительные органы, сообщил РИА Новости сотрудник полиции не месте.
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30 сентября 2025, 13:19