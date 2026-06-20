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Краснодарская прокуратура начала проверку по нападению в ТЦ - РИА Новости, 20.06.2026
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15:58 20.06.2026 (обновлено: 16:03 20.06.2026)
Краснодарская прокуратура начала проверку по нападению в ТЦ

Прокуратура начала проверку по нападению на посетителей в ТЦ в Краснодаре

© Кадр видео из соцсетейЗадержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства нападения в торговом центре на улице Заполярной в Краснодаре.
  • По предварительным данным МВД, в результате нападения на посетителей торгового центра погибла женщина.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по нападению в здании ТЦ в Краснодаре, сообщает ведомство в "Максе".
"Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего инцидента в торговом центре по улице Заполярной в городе Краснодаре", - говорится в сообщении.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, одна женщина скончалось, сообщали в МВД РФ.
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