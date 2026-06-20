Краснодарская прокуратура начала проверку по нападению в ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства нападения в торговом центре на улице Заполярной в Краснодаре.
- По предварительным данным МВД, в результате нападения на посетителей торгового центра погибла женщина.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по нападению в здании ТЦ в Краснодаре, сообщает ведомство в "Максе".
"Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего инцидента в торговом центре по улице Заполярной в городе Краснодаре", - говорится в сообщении.
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, одна женщина скончалось, сообщали в МВД РФ.