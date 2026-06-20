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В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В краснодарском торговом центре произошло нападение с холодным оружием.

Есть погибшая и пострадавшие.

Преступником оказался 19-летний студент.

Он утверждает, что хотел покончить с собой.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Краснодаре злоумышленник устроил нападение с холодным оружием, есть погибшая и пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась", — написала она на платформе "Макс"

© Кадр видео из соцсетей Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре © Кадр видео из соцсетей Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре

Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.

По информации Telegram-канала Mash, нападавшим был 19-летний студент. На публикуемых в мессенджере видео допроса преступник говорит, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.