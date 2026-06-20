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В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2026
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15:47 20.06.2026 (обновлено: 17:37 20.06.2026)
В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, убита женщина

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В краснодарском торговом центре произошло нападение с холодным оружием.
  • Есть погибшая и пострадавшие.
  • Преступником оказался 19-летний студент.
  • Он утверждает, что хотел покончить с собой.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Краснодаре злоумышленник устроил нападение с холодным оружием, есть погибшая и пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась", — написала она на платформе "Макс".
© Кадр видео из соцсетейЗадержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.
По информации Telegram-канала Mash, нападавшим был 19-летний студент. На публикуемых в мессенджере видео допроса преступник говорит, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Напавший на посетителей в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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