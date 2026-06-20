В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В краснодарском торговом центре произошло нападение с холодным оружием.
- Есть погибшая и пострадавшие.
- Преступником оказался 19-летний студент.
- Он утверждает, что хотел покончить с собой.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Краснодаре злоумышленник устроил нападение с холодным оружием, есть погибшая и пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась", — написала она на платформе "Макс".
© Кадр видео из соцсетейЗадержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
© Кадр видео из соцсетей
Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре
Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.
По информации Telegram-канала Mash, нападавшим был 19-летний студент. На публикуемых в мессенджере видео допроса преступник говорит, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.