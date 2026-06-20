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ЕР выдвинула Егора Ковальчука кандидатом в губернаторы Брянской области - РИА Новости, 20.06.2026
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ЕР выдвинула Егора Ковальчука кандидатом в губернаторы Брянской области

РИА Новости: ЕР в Брянске выдвинула Ковальчука кандидатом в губернаторы региона

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкЕгор Ковальчук
Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области
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Егор Ковальчук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Ковальчук выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы губернатора Брянской области.
  • Президиум политсовета регионального отделения ЕР поддержал его кандидатуру.
  • Внеочередные выборы губернатора Брянской области назначены на 20 сентября.
БРЯНСК, 20 июн – РИА Новости. Конференция брянского регионального отделения "Единой России" выдвинула Егора Ковальчука в качестве кандидата от партии на выборы губернатора региона, сообщил РИА Новости участник конференции.
В субботу в Брянске проходил второй этап конференции регионального отделения "Единой России", на повестке дня которого стоял вопрос о выдвижении кандидата от партии для участия в выборах губернатора региона.
«
"По итогам голосования участники конференции поддержали выдвижение Егора Викторовича Ковальчука в качестве кандидата от партии для участия в выборах губернатора Брянской области", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу депутат Госдумы Александр Богомаз сообщил, что кандидатуру Ковальчука для участия в выборах поддержал президиум политсовета регионального отделения "Единой России".
В четверг брянская областная дума назначила внеочередные выборы губернатора региона на 20 сентября. В мае президент России Владимир Путин принял отставку главы региона Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Ковальчука.
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