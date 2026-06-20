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Гаагские конвенции больше не нужны, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2026
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09:53 20.06.2026
Гаагские конвенции больше не нужны, заявил Медведев

Медведев: Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не нужны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не нужны.
  • По его мнению, войны за прошедшие сто лет слишком изменились.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не нужны, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сюда же, кстати, должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны. Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились", - написал он на платформе "Макс".
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