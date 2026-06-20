Гаагские конвенции больше не нужны, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не нужны.
- По его мнению, войны за прошедшие сто лет слишком изменились.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гаагские конвенции о законах и обычаях войны больше не нужны, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сюда же, кстати, должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны. Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились", - написал он на платформе "Макс".
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21 мая, 13:00