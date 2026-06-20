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Концерт с участием Спивакова перенесли без уточнения даты - РИА Новости, 20.06.2026
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00:19 20.06.2026
Концерт с участием Спивакова перенесли без уточнения даты

Концерт "Виртуозы Москвы" с участием Спивакова перенесли без уточнения даты

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОркестр "Виртуозы Москвы"
Оркестр Виртуозы Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Оркестр "Виртуозы Москвы" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мероприятие «Виртуозы Москвы» с участием народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова перенесено без уточнения даты.
  • Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мероприятие "Виртуозы Москвы" 21 июня с участием народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова перенесено без уточнения даты, сообщается на сайте Дома музыки.
Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Народный артист СССР 21 июня должен был принять участие в оркестре концерта "Виртуозы Москвы".
"Уважаемые зрители, мероприятие перенесено. Дата переноса уточняется. Билеты действительны", - говорится в сообщении.
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Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт
Вчера, 23:28
 
СССРВладимир СпиваковВиртуозы Москвы
 
 
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