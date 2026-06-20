Концерт с участием Спивакова перенесли без уточнения даты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мероприятие «Виртуозы Москвы» с участием народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова перенесено без уточнения даты.
- Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мероприятие "Виртуозы Москвы" 21 июня с участием народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова перенесено без уточнения даты, сообщается на сайте Дома музыки.
Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Народный артист СССР 21 июня должен был принять участие в оркестре концерта "Виртуозы Москвы".
"Уважаемые зрители, мероприятие перенесено. Дата переноса уточняется. Билеты действительны", - говорится в сообщении.