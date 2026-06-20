ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили 94 здания в Константиновке за сутки.
- Уничтожено до 95 военных ВСУ, а также военная техника и наземные робототехнические комплексы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили в Константиновке 94 здания, уничтожено до 95 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс", - говорится в сообщении.
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