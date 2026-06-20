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ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке - РИА Новости, 20.06.2026
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12:14 20.06.2026 (обновлено: 12:23 20.06.2026)
ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке

ВС РФ за сутки освободили 94 здания в Константиновке, ВСУ потеряли до 95 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили 94 здания в Константиновке за сутки.
  • Уничтожено до 95 военных ВСУ, а также военная техника и наземные робототехнические комплексы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили в Константиновке 94 здания, уничтожено до 95 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс", - говорится в сообщении.
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