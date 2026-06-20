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Глава Хакасии может войти в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:00 20.06.2026
Глава Хакасии может войти в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму

Глава Хакасии сообщил, что может войти в федеральный список КПРФ на выборы в ГД

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалентин Коновалов
Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Валентин Коновалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что с определенной долей вероятности его включат в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму.
  • Он добавил, что не планирует уходить с поста главы региона.
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов сообщил, что может войти в федеральный список партии на предстоящие выборы в Госдуму.
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"С определенной долей вероятности, как член единой нашей команды левопатриотической силы компартии, я буду включен в список. И так же, как и в 2021 году, буду работать на общепартийный командный результат", - сказал Коновалов журналистам.
Он добавил, что не планирует уходить с поста главы региона, подчеркнув, что избиратели доверили ему эту должность.
Коновалов отметил, что срок его полномочий в качестве главы региона истекает в 2028 году.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
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