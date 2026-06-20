Глава Хакасии может войти в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что с определенной долей вероятности его включат в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму.

Он добавил, что не планирует уходить с поста главы региона.

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов сообщил, что может войти в федеральный список партии на предстоящие выборы в Госдуму.

« "С определенной долей вероятности, как член единой нашей команды левопатриотической силы компартии, я буду включен в список. И так же, как и в 2021 году, буду работать на общепартийный командный результат", - сказал Коновалов журналистам.

Он добавил, что не планирует уходить с поста главы региона, подчеркнув, что избиратели доверили ему эту должность.

Коновалов отметил, что срок его полномочий в качестве главы региона истекает в 2028 году.