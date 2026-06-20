Кочарян подал иск против ЦИК Армении

«

"Кочарян подал иск против Центризбиркома Армении... второй президент намерен в судебном порядке оспорить решение ЦИК 17 июня, которым комиссия лишила его неприкосновенности и дала "отмашку" на уголовное преследование", - говорится в публикации в Telegram-канале Sputnik.