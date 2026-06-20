Кочарян подал иск против ЦИК Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал иск против Центральной избирательной комиссии республики.
- Он намерен оспорить решение, которое лишило его неприкосновенности и дало согласие на уголовное преследование по делу о сделках с недвижимостью в период с 2004 по 2009 годы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян подал иск против Центральной избирательной комиссии республики в связи с разрешением на его уголовное преследование, сообщил Sputnik Армения.
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"Кочарян подал иск против Центризбиркома Армении... второй президент намерен в судебном порядке оспорить решение ЦИК 17 июня, которым комиссия лишила его неприкосновенности и дала "отмашку" на уголовное преследование", - говорится в публикации в Telegram-канале Sputnik.
Кочарян занимал пост президента Армении в 1998-2008 годах.
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