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Кнороз с личным рекордом победила в прыжках с шестом на Кубке России - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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19:22 20.06.2026 (обновлено: 20:16 20.06.2026)
Кнороз с личным рекордом победила в прыжках с шестом на Кубке России

Кнороз выиграла соревнования по прыжкам с шестом на Кубке России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике с результатом 4,91 метра.
  • Анна Красильникова победила в беге на 800 метров у женщин с результатом 2.02,11, а у мужчин в этой же дисциплине первое место занял Дмитрий Пасечник с результатом 1.47,02.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
В субботу Кнороз первенствовала на турнире с результатом 4,91 метра. Это ее личный рекорд и лучший результат сезона в мире. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), замкнула тройку призеров Ирина Михайлова (4,35).
В беге на 800 метров у женщин победила Анна Красильникова (2.02,11), второй стала Анастасия Платонова (2.02,44), третьей - Екатерина Реньжина (2.02,48).
У мужчин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Дмитрий Пасечник (1.47,02), Максим Шелих (1.47,28) и Александр Коврижных (1.47,31).
Кубок России завершится в воскресенье.
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