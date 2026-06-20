Кнороз с личным рекордом победила в прыжках с шестом на Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике с результатом 4,91 метра.

Анна Красильникова победила в беге на 800 метров у женщин с результатом 2.02,11, а у мужчин в этой же дисциплине первое место занял Дмитрий Пасечник с результатом 1.47,02.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

В субботу Кнороз первенствовала на турнире с результатом 4,91 метра. Это ее личный рекорд и лучший результат сезона в мире. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,35), замкнула тройку призеров Ирина Михайлова (4,35).

В беге на 800 метров у женщин победила Анна Красильникова (2.02,11), второй стала Анастасия Платонова (2.02,44), третьей - Екатерина Реньжина (2.02,48).

У мужчин в аналогичной дисциплине тройку призеров составили Дмитрий Пасечник (1.47,02), Максим Шелих (1.47,28) и Александр Коврижных (1.47,31).