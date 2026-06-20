Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе началось шествие в защиту традиционной семьи - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 20.06.2026
В Кишиневе началось шествие в защиту традиционной семьи

В Кишиневе началось шествие оппозиции в защиту традиционной семьи

© РИА НовостиШествие в защиту традиционной семьи в Кишиневе
Шествие в защиту традиционной семьи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Шествие в защиту традиционной семьи в Кишиневе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кишиневе проходит шествие в защиту традиционной семьи, его организует оппозиционная Партия социалистов.
  • Проевропейские движения и партии в Кишиневе анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, Православная церковь Молдавии осудила использование изображения собора Рождества Христова на рекламных плакатах этих мероприятий.
  • Оппозиционные партии Молдавии регулярно критикуют политику действующего правительства, указывая на искусственное навязывание обществу чуждых ценностей.
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Шествие в защиту традиционной семьи проходит в Кишиневе, его организует оппозиционная в Молдавии Партия социалистов, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, в том числе в воскресенье планируется марш. На рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе, Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов. В субботу Партия социалистов организовала в Кишиневе Марш семьи.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в ликвидации сел
18 июня, 11:23
Колонна начала шествие от здания Экономической академии, которое расположено вблизи центра молдавской столицы. Участники акции намерены пройти до сквера у Кафедрального собора, вид с которого открывается на главную площадь Кишинева. В руках у шествующих плакаты с надписью "Будет семья - будет и страна" на русском и молдавском языках. Они скандируют "За традиционные ценности".
Оппозиционные партии Молдавии регулярно подвергают критике политику действующего прозападного правительства, указывая на искусственное навязывание обществу чуждых ценностей. Представители Партии социалистов ранее неоднократно выступали с инициативами по законодательной защите традиционного института семьи от влияния извне.
Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
5 февраля, 10:42
 
В миреКишиневМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала