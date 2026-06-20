В Кишиневе началось шествие в защиту традиционной семьи

Колонна начала шествие от здания Экономической академии, которое расположено вблизи центра молдавской столицы. Участники акции намерены пройти до сквера у Кафедрального собора, вид с которого открывается на главную площадь Кишинева. В руках у шествующих плакаты с надписью "Будет семья - будет и страна" на русском и молдавском языках. Они скандируют "За традиционные ценности".