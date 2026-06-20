В Кишиневе началось шествие в защиту традиционной семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кишиневе проходит шествие в защиту традиционной семьи, его организует оппозиционная Партия социалистов.
- Проевропейские движения и партии в Кишиневе анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, Православная церковь Молдавии осудила использование изображения собора Рождества Христова на рекламных плакатах этих мероприятий.
- Оппозиционные партии Молдавии регулярно критикуют политику действующего правительства, указывая на искусственное навязывание обществу чуждых ценностей.
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Шествие в защиту традиционной семьи проходит в Кишиневе, его организует оппозиционная в Молдавии Партия социалистов, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе ряд проевропейских общественных движений, политических партий, включая правящую "Действие и солидарность" (ПДС), анонсировали акции в поддержку ЛГБТ* с 14 по 21 июня, в том числе в воскресенье планируется марш. На рекламных плакатах этих мероприятий использовали изображение собора Рождества Христова в Кишиневе, Православная церковь Молдавии осудила подобные действия организаторов. В субботу Партия социалистов организовала в Кишиневе Марш семьи.
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Колонна начала шествие от здания Экономической академии, которое расположено вблизи центра молдавской столицы. Участники акции намерены пройти до сквера у Кафедрального собора, вид с которого открывается на главную площадь Кишинева. В руках у шествующих плакаты с надписью "Будет семья - будет и страна" на русском и молдавском языках. Они скандируют "За традиционные ценности".
Оппозиционные партии Молдавии регулярно подвергают критике политику действующего прозападного правительства, указывая на искусственное навязывание обществу чуждых ценностей. Представители Партии социалистов ранее неоднократно выступали с инициативами по законодательной защите традиционного института семьи от влияния извне.
Православная церковь Молдавии последовательно выступает против проведения гей-парадов и фестивалей ЛГБТ в республике, указывая, что подобные акции приводят к общественным столкновениям и воспринимаются верующими как навязывание чуждой ценностной повестки.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ