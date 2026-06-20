В пригороде Харькова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремел взрыв.
- На момент взрыва в Харьковской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
"В пригороде Харькова был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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