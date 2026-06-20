Шубенков заявил о спаде спортивной карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шубенков заявил, что его спортивная карьера идет на спад и он намерен сменить вектор деятельности.
- Шубенков отметил, что легкоатлеты попали под санкции сильнее остальных, и у них условный сезон.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что его спортивная карьера идет на спад и он намерен сменить вектор деятельности.
"Спортивная карьера идет на спад. Пора переключить свою деятельность. Может, (Алексею) Ягудину начну создавать конкуренцию, что то он тут засиделся. Легкоатлеты попали под санкции сильнее остальных. Сезон у нас условный. Мне тут в этом плане сложно. Что я здесь не видел? И результаты уже не те, и грустно мне", - заявил Шубенков в "Олимпийской студии" в рамках мероприятия.
Шубенков - чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет также выигрывал на мировых чемпионатах два серебра и бронзу на этой дистанции. В 2021 году он снялся с Олимпиады в Токио из-за травмы во время разминки перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами.
"В моем случае хеппи-энда не случилось. Я боролся, преодолевал, но травма случилась прямо на разминке. Было больно, обидно осознавать, что снова не сложились отношения с Олимпиадой и эта вершина снова мне не покорится", - добавил Шубенков.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.