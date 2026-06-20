Шубенков заявил о спаде спортивной карьеры

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что его спортивная карьера идет на спад и он намерен сменить вектор деятельности.

"В моем случае хеппи-энда не случилось. Я боролся, преодолевал, но травма случилась прямо на разминке. Было больно, обидно осознавать, что снова не сложились отношения с Олимпиадой и эта вершина снова мне не покорится", - добавил Шубенков.