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Шубенков заявил о спаде спортивной карьеры - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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14:19 20.06.2026
Шубенков заявил о спаде спортивной карьеры

Шубенков заявил, что его карьера идет на спад

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Сергей Шубенков
 Сергей Шубенков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Шубенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шубенков заявил, что его спортивная карьера идет на спад и он намерен сменить вектор деятельности.
  • Шубенков отметил, что легкоатлеты попали под санкции сильнее остальных, и у них условный сезон.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что его спортивная карьера идет на спад и он намерен сменить вектор деятельности.
В субботу в Москве в парке "Зарядье" проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
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"Спортивная карьера идет на спад. Пора переключить свою деятельность. Может, (Алексею) Ягудину начну создавать конкуренцию, что то он тут засиделся. Легкоатлеты попали под санкции сильнее остальных. Сезон у нас условный. Мне тут в этом плане сложно. Что я здесь не видел? И результаты уже не те, и грустно мне", - заявил Шубенков в "Олимпийской студии" в рамках мероприятия.
Шубенков - чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет также выигрывал на мировых чемпионатах два серебра и бронзу на этой дистанции. В 2021 году он снялся с Олимпиады в Токио из-за травмы во время разминки перед квалификационным забегом на 110 м с барьерами.
"В моем случае хеппи-энда не случилось. Я боролся, преодолевал, но травма случилась прямо на разминке. Было больно, обидно осознавать, что снова не сложились отношения с Олимпиадой и эта вершина снова мне не покорится", - добавил Шубенков.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
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СпортМоскваТокиоУкраинаСергей ШубенковЗарядьеВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
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