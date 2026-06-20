Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины после того, как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды.
- Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды из-за героизации главарей УПА*.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины, после того как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды из-за героизации нацизма.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Признана в РФ экстремистской и запрещена
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