Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине

ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины, после того как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды из-за героизации нацизма.