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Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине - РИА Новости, 20.06.2026
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12:09 20.06.2026
Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине

Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал прекратить помощь Украине

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины после того, как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды из-за героизации главарей УПА*.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую поддержку Украины, после того как власти Польши лишили Владимира Зеленского государственной награды из-за героизации нацизма.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
"Конечно, стоило лишить (Зеленского – ред.) этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Признана в РФ экстремистской и запрещена
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