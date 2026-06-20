Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании

Краткий пересказ от РИА ИИ Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.

Абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании, при этом большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технических специальностей.

Для упрощения выбора университета и специальности на портале "Госуслуги" появился сервис "Подбор вуза".

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.

"Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной", – сказал Чернышенко , слова которого приводят в его аппарате.

Как сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков , слова которого приводятся в сообщении, большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технические специальности. При этом 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.

"Работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны, и доступность бесплатного высшего образования имеет здесь огромное значение", - подчеркнул Фальков.

Отмечается, что для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, а также соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале "Госуслуги" появился сервис "Подбор вуза".

За консультацией по общим правилам приема, целевому обучению, вопросам поступления в конкретный университет можно обратиться в Единый контакт-центр приемной кампании в вузы по телефону горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр работает в круглосуточном режиме.

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"Сегодня "Профессионалитет" объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны. Уверен, что приемная кампания 2026 года покажет достойные результаты, подтвердив устойчивый высокий спрос на обучение по программам СПО", – приводят в аппарате вице-премьера слова Кравцова.