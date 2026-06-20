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Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании - РИА Новости, 20.06.2026
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09:04 20.06.2026 (обновлено: 15:47 20.06.2026)
Чернышенко рассказал о масштабах стартовавшей приемной кампании

Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.
  • Абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании, при этом большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технических специальностей.
  • Для упрощения выбора университета и специальности на портале "Госуслуги" появился сервис "Подбор вуза".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемную кампанию в России начали более тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Приемная кампания в университеты, колледжи и техникумы стартовала по всей стране 20 июня.
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"Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной", – сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Как сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении, большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей и инженерно-технические специальности. При этом 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.
"Работа Минобрнауки направлена на равномерное развитие всех регионов нашей страны, и доступность бесплатного высшего образования имеет здесь огромное значение", - подчеркнул Фальков.
Отмечается, что для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, а также соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале "Госуслуги" появился сервис "Подбор вуза".
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За консультацией по общим правилам приема, целевому обучению, вопросам поступления в конкретный университет можно обратиться в Единый контакт-центр приемной кампании в вузы по телефону горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр работает в круглосуточном режиме.
О росте популярности среднего профессионального образования заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня "Профессионалитет" объединяет 1730 колледжей и техникумов в 86 регионах страны. Уверен, что приемная кампания 2026 года покажет достойные результаты, подтвердив устойчивый высокий спрос на обучение по программам СПО", – приводят в аппарате вице-премьера слова Кравцова.
Министр отметил, что проект "Профессионалитет" позволяет студентам колледжей и техникумов получить две или три квалификации и гарантирует трудоустройство.
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