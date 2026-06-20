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У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.06.2026
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08:21 20.06.2026 (обновлено: 09:52 20.06.2026)
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У восточного побережья Камчатки зафиксировали подводное землетрясение.
  • Магнитуда составила 5,7.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщили в филиале ФИЦ ЕГС РАН.
"Координаты: 52.7046 северной широты, 161.0863 восточной долготы. Магнитуда 5,7", — говорится в Telegram-канале.
Толчки начались в 2:46 UTC. Всего с этого момента зафиксировали четыре землетрясения.
Накануне, по данным ученых, произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. МЧС предупреждало об угрозе цунами, но затем ее отменили.
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