У берегов Камчатки произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У восточного побережья Камчатки зафиксировали подводное землетрясение.
- Магнитуда составила 5,7.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщили в филиале ФИЦ ЕГС РАН.
"Координаты: 52.7046 северной широты, 161.0863 восточной долготы. Магнитуда 5,7", — говорится в Telegram-канале.
Толчки начались в 2:46 UTC. Всего с этого момента зафиксировали четыре землетрясения.
Накануне, по данным ученых, произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. МЧС предупреждало об угрозе цунами, но затем ее отменили.
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2
19 июня, 19:40