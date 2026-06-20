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Под Калининградом нашли останки двух советских летчиков - РИА Новости, 20.06.2026
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10:07 20.06.2026 (обновлено: 13:00 20.06.2026)
Под Калининградом нашли останки двух советских летчиков

Под Калининградом нашли останки летчиков разбившегося в 1945 году Ил-2

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции "Вахта памяти. Вечный огонь"
Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Багратионовского района под Калининградом найдены останки советских летчиков и обломки штурмовика Ил-2, разбившегося в 1945 году.
  • Поисковые работы проводили офицеры регионального управления СК России, военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту и УМВД России по Калининградской области совместно с членами поисковых отрядов.
КАЛИНИНГРАД, 20 июн – РИА Новости. Останки советских летчиков разбившегося в 1945 году штурмовика Ил-2 нашли поисковики на территории Багратионовского района под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
"В результате раскопок между посёлками Новосёлово и Пограничный из земли подняты обломки советского штурмовика Ил 2, разбившегося здесь в феврале - марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолёта обнаружены костные останки двух воинов", - говорится в сообщении в Telegram- канале регионального СУ СК.
Отмечается, что поиски вели офицеры регионального управления СК России, военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту и УМВД России по Калининградской области во взаимодействии с членами поисковых отрядов "Совесть", "Рубеж", "Экипаж", поискового отряда им. С. К. Нестерова и поисково-исторического центра "Натангия".
"Благодаря кропотливой работе всех участников имена героев предварительно установлены. Экипаж входил в состав 539-го штурмового авиаполка 182-й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. До настоящего времени как не вернувшиеся с боевого задания числились лётчик, лейтенант Жарков Анатолий Степанович и воздушный стрелок, сержант Закаев Башир Газабудаевич", - добавили в пресс-службе.
Среди личных вещей, найденных на месте падения, обнаружена медаль "За отвагу", принадлежавшая сержанту Закаеву. Следственным управлением СК России по Калининградской области по обнаруженным костным останкам будут назначены судебно медицинские и генетические экспертизы и устанавливаться родственники героев.
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