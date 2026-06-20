Под Калининградом нашли останки двух советских летчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории Багратионовского района под Калининградом найдены останки советских летчиков и обломки штурмовика Ил-2, разбившегося в 1945 году.

Поисковые работы проводили офицеры регионального управления СК России, военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту и УМВД России по Калининградской области совместно с членами поисковых отрядов.

КАЛИНИНГРАД, 20 июн – РИА Новости. Останки советских летчиков разбившегося в 1945 году штурмовика Ил-2 нашли поисковики на территории Багратионовского района под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"В результате раскопок между посёлками Новосёлово и Пограничный из земли подняты обломки советского штурмовика Ил 2, разбившегося здесь в феврале - марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолёта обнаружены костные останки двух воинов", - говорится в сообщении в Telegram- канале регионального СУ СК

Отмечается, что поиски вели офицеры регионального управления СК России , военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту и УМВД России по Калининградской области во взаимодействии с членами поисковых отрядов "Совесть", "Рубеж", "Экипаж", поискового отряда им. С. К. Нестерова и поисково-исторического центра "Натангия".

"Благодаря кропотливой работе всех участников имена героев предварительно установлены. Экипаж входил в состав 539-го штурмового авиаполка 182-й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. До настоящего времени как не вернувшиеся с боевого задания числились лётчик, лейтенант Жарков Анатолий Степанович и воздушный стрелок, сержант Закаев Башир Газабудаевич", - добавили в пресс-службе.