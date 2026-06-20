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В Японии начались масштабные военные учения с участием США - РИА Новости, 20.06.2026
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08:47 20.06.2026
В Японии начались масштабные военные учения с участием США

В Японии начались масштабные военные учения Resolute Dragon-26

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупномасштабные совместные учения Resolute Dragon-26 военных Японии и США начались на юге Японии в 23 местах на Окинаве и Кюсю.
  • В учениях принимают участие 9,6 тысячи человек, включая силы самообороны и американские военные трех родов войск.
  • Впервые в учениях примут участие корабли морской транспортной группы сил самообороны и военнослужащие подразделения, обслуживающего новые комплексы противокорабельных управляемых ракет «тип 25» наземного базирования.
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Крупномасштабные совместные учения Resolute Dragon-26 военных Японии и США начались на юге Японии в 23 местах на Окитнаве и Кюсю, сообщил телеканал TBS.
В учениях принимают участие 9,6 тысячи человек. Их цель – отработка и повышение тактического уровня защиты островов. В них примут участие силы самообороны и американские военные трех родов войск – наземных, морских и воздушных.
Учения проводятся в шестой раз. Впервые в них примут участие корабли морской транспортной группы сил самообороны, а также военнослужащие подразделения, обслуживающего развернутые в марте этого года новые комплексы противокорабельных управляемых ракет "тип 25" наземного базирования.
На церемонии начала учений командующий западным направлением Сэйдзи Ториуми в своей речи отметил, что "это важные учения, воплощающие принцип "защита западных (рубежей – ред.) – защита Японии".
Учения продлятся до 30 июня.
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